AVANZA AMPLIACIÓN DEL BULEVAR RÍO SANTIAGO, NUEVA ALTERNATIVA VIAL PARA LA ZONA METROPOLITANA: RICARDO GALLARDO

* El Gobernador de San Luis Potosí impulsa sin límites la infraestructura de movilidad con una obra que conectará más comunidades de Soledad con la capital y beneficiará a miles de familias, productores, comerciantes y estudiantes.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que se avanza en la ampliación del bulevar Río Santiago, donde ya comenzó el colado de la vialidad en el primer kilómetro. Esta obra representa un nuevo paso en la transformación de la infraestructura vial de la zona metropolitana y permitirá mejorar sin límites los tiempos de traslado y la conexión entre la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez.

El Mandatario Estatal comentó que la ampliación del bulevar Río Santiago se convertirá en una alternativa vial estratégica a la Carretera 57, en su tramo hacia Matehuala, al tiempo que permitirá conectar a más comunidades de Soledad de Graciano Sánchez. Con ello, sus beneficios alcanzarán a miles de automovilistas y también a productores del campo, ganaderos, comerciantes, estudiantes y familias que diariamente necesitan trasladarse entre distintos puntos de la zona metropolitana.

Durante años, las administraciones estatales anteriores de la “herencia maldita”, mantuvieron abandonado este proyecto, pese a su importancia para la movilidad de San Luis Potosí. Ahora, con Ricardo Gallardo Cardona al frente del Gobierno Estatal, se impulsa como nunca la inversión en infraestructura de movilidad, con obras que responden al crecimiento de las ciudades y a las necesidades actuales de las familias potosinas.

Finalmente, el Gobernador Ricardo Gallardo comentó que esta modernización vial corresponde también al desarrollo exponencial que registra la zona Centro del estado, donde continúan llegando empresas nacionales e internacionales que encuentran en San Luis Potosí un lugar confiable para invertir, con una política social estable, regiones seguras y la infraestructura necesaria para ampliar sus operaciones y fábricas, manteniendo el compromiso de generar mejores condiciones de movilidad, competitividad y calidad de vida para las y los potosinos.