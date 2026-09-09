FAMILIAS POTOSINAS AVALAN RESTRICCIÓN DE CELULARES EN EDUCACIÓN BÁSICA

* Coinciden en que el uso de dispositivos móviles distrae a los estudiantes y respaldan la propuesta del Gobernador Ricardo Gallardo para regularlos durante las clases.

Madres de familia respaldaron la propuesta del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para restringir por ley el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles durante las horas de clase en escuelas de educación básica, al considerar que estos aparatos pueden convertirse en una distracción para niñas, niños y adolescentes.

La señora Karla señaló que, aunque en muchas escuelas ya existen reglamentos que limitan el uso de celulares, sería positivo establecerlo por ley, considerando solo las situaciones en las que los padres o tutores se retrasan al recoger a los menores, ya que el teléfono puede ser una herramienta para mantener la comunicación.

Por su parte, Teresa Alférez avaló la propuesta y consideró que la restricción debería enfocarse principalmente en el nivel primaria en donde el aprendizaje de niñas y niños es crucial para desarrollar las habilidades y los conocimientos académicos que utilizarán en secundaria y preparatoria.

Finalmente, Ana María Cisneros coincidió en que los dispositivos móviles pueden distraer a los estudiantes, por lo que consideró positiva una regulación general que contribuya a que niñas, niños y adolescentes se concentren en sus actividades escolares.