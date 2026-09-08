RICARDO GALLARDO Y JUAN MANUEL NAVARRO VAN POR MÁS OBRAS PARA SOLEDAD

* El Gobierno del Estado mantiene una coordinación permanente con el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para ampliar infraestructura, mejorar servicios y elevar la calidad de vida de las familias.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, acordó con el presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, avanzar en una nueva etapa de obras de infraestructura y mejoramiento urbano, con la instalación de más luminarias en colonias y comunidades, como parte de la coordinación permanente entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento para atender las principales necesidades de las y los soledenses.

El Mandatario Estatal destacó que esta coordinación institucional ha permitido sacar adelante proyectos, mejorar vialidades, recuperar espacios públicos y ampliar servicios que impactan directamente en la vida cotidiana de las familias. Señaló que una calle mejor iluminada representa mayor seguridad, mejores condiciones para transitar y convivir, así como entornos más dignos para niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

Ricardo Gallardo subrayó que, a diferencia de los gobiernos de la herencia maldita que durante años mantuvieron a Soledad en el abandono, hoy existe una relación cercana y de trabajo conjunto con el Gobierno Municipal, lo que permite atender rezagos históricos y consolidar al municipio como una zona estratégica para el crecimiento metropolitano, la inversión, el emprendimiento, el deporte, la cultura y la generación de empleos.

Finalmente, el Gobernador aseguró que esta coordinación con Soledad continuará con más obras, servicios y acciones conjuntas, porque el Gobierno del Cambio trabaja sin distinciones y pone a las familias en el centro de las decisiones. “Cuando Estado y municipio trabajan de la mano, los resultados llegan más rápido y se traducen en calles dignas, mayor iluminación, más seguridad y mejores oportunidades para todas y todos”, afirmó.