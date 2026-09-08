Detienen a cuatro personas y aseguran diversas dosis de presunta droga, además de 23 artefactos conocidos como “ponchallantas”.

• En Villa de Arista, Matehuala y la capital potosina fueron detenidas cuatro personas y aseguradas diversas dosis de presunta droga, además de 23 artefactos conocidos como “ponchallantas”.

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y combatir las actividades delictivas en San Luis Potosí, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a cuatro personas en hechos registrados en Villa de Arista, Matehuala y la capital potosina.

En Villa de Arista, agentes estatales detuvieron a Héctor “N”, de 36 años, a quien se le decomisaron dosis de presunta droga conocida como “cristal” y un vehículo.

Mientras tanto, en el municipio de Matehuala, elementos de la GCE detuvieron a Román “N”, de 42 años, a quien le aseguraron bolsas con presunta marihuana y artefactos metálicos “ponchallantas” y finalmente, en la capital potosina, fueron detenidos Juan “N”, de 44 años, y Jahny “N”, de 28 años, a quienes se les aseguraron dosis de “cristal”, bolsas con características propias de la marihuana y dosis de presunto “crack”.

Las personas detenidas, así como los vehículos y demás indicios asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, mantiene presencia operativa en las cuatro regiones de la entidad, fortaleciendo las acciones de inteligencia, prevención y vigilancia para combatir las actividades delictivas y preservar la tranquilidad de las familias potosinas.