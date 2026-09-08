SECESP LLEVA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

* Alumnas y alumnos recibieron herramientas para identificar situaciones de riesgo y conocer mecanismos de atención.

El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) participó en la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil 2026, realizada en la secundaria Francisco González Bocanegra.

Durante la conferencia, personal especializado abordó la prevención y atención de la violencia sexual, brindando información para que las y los estudiantes puedan identificar conductas de riesgo y solicitar apoyo oportunamente.

También se explicaron los distintos tipos de violencia, entre ellos física, económica, psicológica, patrimonial y sexual, así como sus modalidades familiar, institucional, comunitaria, escolar, laboral y digital.

Estas acciones forman parte de la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de llevar el cambio directamente a las escuelas, con herramientas preventivas que protejan a niñas, niños y adolescentes.