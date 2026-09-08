TEMAZCALLI LLEVA PREVENCIÓN Y CUIDADO EMOCIONAL A ESCUELAS DE TODO EL ESTADO

* La Jornada Sentido de Vida llegará a primarias, secundarias y bachilleratos de las cuatro regiones con herramientas de autocuidado y atención oportuna.

El Instituto Temazcalli puso en marcha la Jornada Informativa y de Sensibilización Sentido de Vida, que recorrerá escuelas de primaria, secundaria y bachillerato de las cuatro regiones, como parte del compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de acercar atención preventiva y bienestar emocional a niñas, niños y jóvenes.

El titular del Instituto Temazcalli, René Contreras Flores, informó que las primeras actividades se realizaron en Villa de Zaragoza y Villa Hidalgo, en los planteles 29 y 02 del Colegio de Bachilleres (Cobach), donde también se pusieron a disposición de la comunidad estudiantil los servicios especializados de la dependencia.

Mediante actividades informativas y psicoeducativas, las y los estudiantes reciben herramientas para reconocer y manejar sus emociones, identificar señales de alerta, desarrollar un sentido de vida y solicitar apoyo profesional de manera oportuna.

A diferencia de administraciones anteriores, cuando estos servicios se concentraban principalmente en la zona metropolitana, hoy el Gobierno del Cambio los acerca a todo San Luis Potosí. De enero a agosto de 2026, los programas preventivos de Temazcalli han beneficiado a 45 mil 013 personas, consolidando una atención más cercana y accesible.