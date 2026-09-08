SAN LUIS POTOSÍ, LÍDER NACIONAL EN VALOR DE PRODUCCIÓN DE TOMATE

* El Estado ocupa el primer lugar nacional en valor de producción de tomate rojo y el tercero en elote, de acuerdo con cifras de 2025.

San Luis Potosí se posiciona entre las principales potencias agrícolas del país al ocupar el primer lugar nacional por valor de producción de tomate rojo (jitomate) y el tercero en el caso del elote, resultados que reflejan el crecimiento y la diversificación del campo potosino.

De acuerdo con datos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP) correspondientes a 2025, la producción de tomate rojo alcanzó un valor superior a 4 mil 410 millones de pesos, mientras que la de elote superó los 554 millones de pesos.

Por volumen, San Luis Potosí se ubicó en segundo lugar nacional en tomate rojo, con 340 mil 843 toneladas; tercero en elote, con 128 mil 238 toneladas, y tercero en naranja, con 367 mil 514 toneladas.

La titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez Loera, destacó que el Estado genera más de 70 productos agrícolas para consumo humano y otros usos. Bajo la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno del Cambio mantiene acciones para generar mejores condiciones para las y los productores y avanzar hacia el San Luis que las familias del campo merecen.