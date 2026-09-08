COMERCIO MUNICIPAL ORGANIZA INSTALACIÓN DE COMERCIANTES POR FIESTAS PATRIAS

* Comercio Municipal ya atiende solicitudes y realiza la delimitación de espacios para más de 250 comerciantes que participarán en las celebraciones del 15 y 16 de septiembre.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Comercio Municipal, prepara la instalación de aproximadamente 250 comerciantes en el primer cuadro de la Plaza Principal con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias de los días 15 y 16 de septiembre, para ofrecer productos diversos como alimentos, ropa, dulces, artículos patrios y mercancía alusiva a esta temporada.

La asignación de espacios ya se encuentra en proceso, con la atención de solicitudes y los trabajos de marcaje de cada uno de los lugares que serán destinados a los oferentes, atendiendo la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha instruido mantener una organización adecuada de las actividades comerciales y preservar el orden durante las festividades.

La Dirección de Comercio informó que los permisos contemplan la venta de diversos productos relacionados con las Fiestas Patrias, por lo que las familias que acudan a la Plaza Principal podrán encontrar desde comida y dulces hasta ropa y artículos con motivos mexicanos; la distribución de los espacios busca facilitar la actividad comercial y, al mismo tiempo, mantener condiciones adecuadas para el tránsito y disfrute de las familias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece su cercanía con comerciantes y ciudadanía, al escuchar y atender las solicitudes para generar condiciones ordenadas durante una de las celebraciones más representativas de México; así, el cambio que transforma también se refleja en una Plaza Principal preparada para recibir a las familias soledenses y visitantes durante las Fiestas Patrias.