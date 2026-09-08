PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD REGULA QUEMA DE PIROTECNIA POR FIESTAS PATRONALES

– Alrededor de 50 eventos han sido revisados en lo que va del año, sin registrar incidentes; se refuerzan operativos en fechas de mayor actividad, en coordinación con SEDENA.

Para evitar que una celebración tradicional pueda convertirse en una tragedia, el Sistema Municipal de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre el uso de pirotecnia durante fiestas patronales en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, con especial atención a evitar sitios de almacenamiento de pólvora dentro de iglesias, capillas, atrios o espacios donde se concentre la población; estas acciones forman parte de la política de prevención y cercanía que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, para proteger a las familias y garantizar que las tradiciones se vivan de manera segura.

El titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia explicó que las quemas de pirotecnia están reguladas exclusivamente para las fiestas patronales y quienes las realizan deben contar con autorización y registro de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), además de cumplir con medidas de seguridad, acordonamiento y aviso previo a la autoridad municipal; durante las quemas se mantiene presencia de elementos para verificar que las condiciones sean adecuadas para visitantes y participantes.

“En lo que va del año hemos revisado alrededor de 40 a 50 capillas, iglesias y parroquias y, afortunadamente, no hemos tenido ningún incidente, aun así, vamos a reforzar mucho la prevención en las siguientes fechas, sobre todo el 28 de octubre, el primero y dos de noviembre y el 12 de diciembre, con operativos especiales y en coordinación con la Guardia Civil Municipal”, puntualizó.

Bravo Galicia hizo un llamado a la población a evitar quemas de pirotecnia sin autorización o medidas de seguridad, principalmente en la vía pública, ya que en estos casos el material es retirado por la autoridad; el objetivo es evitar incidentes de consecuencias graves y fomentar la cultura de la prevención.

Destacó que la prevención y la coordinación con las familias son fundamentales para evitar riesgos, por lo que el Gobierno Municipal mantiene una atención cercana y permanente para que las tradiciones puedan celebrarse con seguridad y el cambio que transforma también se refleje en el bienestar de la población.