CON ESPERANZA Y ALEGRÍA, FAMILIAS DE PRADERAS DEL MAUREL RECIBEN INICIO DE REHABILITACIÓN DE SU ÁREA RECREATIVA

• Después de años de deterioro y vandalismo, vecinos ansían ver a niñas, niños y jóvenes disfrutando de un espacio digno y seguro cerca de sus hogares.

Volver a ver a sus hijos jugar con tranquilidad, hacer deporte y disfrutar de un espacio digno devuelve la esperanza a familias de Praderas del Maurel, quienes reciben con entusiasmo la rehabilitación integral de su área recreativa a cargo del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, y confían en que, después de años de deterioro, vandalismo y presencia de pandillas, este lugar pueda recuperar su función como punto de encuentro para la convivencia y el sano esparcimiento de niñas, niños y jóvenes.

Nadia del Pilar Hernández Montoya, quien tiene 26 años de vivir en la zona, explicó que los juegos y aparatos deportivos se encuentran deteriorados debido a los constantes daños provocados por el vandalismo. “Nos da mucha alegría saber que el licenciado Juan Manuel Navarro Muñiz nos va a apoyar con esta nueva rehabilitación, ya me puedo imaginar a mis hijos jugando en un espacio seguro, donde van a poder andar libremente sin ningún tipo de peligro”, expresó.

Para María Guadalupe Banda Salas, recuperar el área es especialmente importante porque en Praderas del Maurel existe una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes que requieren espacios para practicar deporte y convivir. “Agradecerle porque se haya fijado en esta área, porque la verdad sí nos hace mucha, mucha falta”, afirmó, y destacó el trabajo realizado en otros espacios del municipio como una referencia positiva de lo que puede lograrse con la rehabilitación.

El proyecto, impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, contempla la intervención de aproximadamente 520 metros cuadrados, con nuevo acceso, juegos infantiles, aparatos ejercitadores, rehabilitación de la cancha multifuncional, iluminación salón de usos múltiples y cercado perimetral.

Mónica Castillo García, vecina desde hace 40 años, recordó que el sitio históricamente ha sido utilizado para actividades distintas a la convivencia y confió en que su transformación contribuya a mejorar el entorno: “Está muy bien, siempre y cuando lo sigamos cuidando para mantenerlo en óptimas condiciones y los niños las puedan usar”, además de pedir mayor vigilancia para evitar que vuelva a caer en abandono.

También la señora Rita Balderas Martínez destacó el impacto que tendrá recuperar un espacio que, dijo, permaneció abandonado durante años y donde incluso vecinos realizaban labores de limpieza por cuenta propia. “Yo estoy feliz y contenta, porque ya no va a estar aquí todo esto abandonado y, aparte, es un espacio que ya van a tener los niños, muchas gracias al Alcalde Juan Manuel Navarro”, señaló.

Con acciones de este tipo, el cambio que transforma busca recuperar espacios públicos, fortalecer la convivencia y acercar alternativas de recreación y deporte a todos los sectores de la población, bajo una visión de Gobierno que escucha y atiende las necesidades de las familias.