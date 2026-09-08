Gobierno de la Capital renueva el Kiosco de Plaza de Armas y preserva su valor histórico

Como parte de Centro Histórico, Corazón de San Luis, se reforzará la estructura del piso y se instalará nueva duela de encino.

Los trabajos impulsados por el alcalde Enrique Galindo Ceballos estarán concluidos antes del 15 de septiembre.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí continúa con los trabajos de restauración y mantenimiento del Kiosco de la Plaza de Armas, como parte del programa Centro Histórico, Corazón de San Luis, impulsado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos para conservar y dignificar los espacios que forman parte del patrimonio y de la identidad de la Capital. La intervención contempla la renovación integral del piso y se tiene programado concluirla antes del 15 de septiembre.

A través de la Dirección de Obras Públicas, este martes comienza una nueva etapa de los trabajos con la colocación de soportes y triplay, además de la preparación del área que recibirá la nueva duela. La estructura del piso será reforzada mediante polines y triplay, para posteriormente realizar la instalación de duela de encino, material que permitirá recuperar la funcionalidad y conservar la imagen característica de este emblemático espacio público.

La intervención se realiza con especial cuidado debido al valor histórico del kiosco, cuya estructura actual data de 1948. De forma octagonal y construido principalmente en cantera rosa, es uno de los elementos más reconocibles de la Plaza de Armas.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos ha instruido mantener una atención permanente al Centro Histórico, no solamente mediante grandes proyectos, sino también con intervenciones puntuales que permitan preservar sus elementos arquitectónicos, mejorar los espacios de convivencia y proteger el patrimonio que pertenece a las y los potosinos.

Con Centro Histórico, Corazón de San Luis, el Gobierno de la Capital mantiene trabajos de conservación y mejoramiento en uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad, para que el kiosco esté nuevamente en condiciones óptimas y pueda seguir siendo punto de encuentro, expresión cultural y parte viva de la historia de San Luis Capital.