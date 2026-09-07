SOLEDAD SE LLENA DE ORGULLO Y COLOR NACIONAL CON EXITOSO FESTIVAL “MÉXICO EN LA PIEL”

* Fueron 68 artistas, quienes hicieron vibrar el Jardín Hidalgo con música, danza, folclor, mariachi y baile contemporáneo, acompañados de cientos de familias que disfrutaron de una velada mexicana e inolvidable.

Con una gran respuesta de las familias soledenses y visitantes, y con un derroche de talento, cultura y tradición sobre el escenario, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez llevó a cabo con éxito el Festival “México en la Piel”, una celebración que reunió a 68 artistas entre bailarines, cantantes y agrupaciones de danza folclórica, quienes ofrecieron un espectáculo lleno de color, tradición y expresiones contemporáneas, en el marco del mes patrio.

Felipe Cárdenas Quibrera, titular de Cultura Municipal, mencionó que como parte del cambio que hoy se vive en impulso cultural, la Plaza principal se convirtió en un gran escenario de identidad mexicana, donde el público disfrutó de bellas estampas folclóricas, música ranchera y diferentes expresiones dancísticas que demostraron que en Soledad existe una nueva generación de artistas con enorme talento y creatividad, además de promover la identidad nacional entre la niñez, la juventud y la población en general.

Agregó que la jornada también abrió espacio a propuestas contemporáneas como el hip hop y las coreografías de K-Pop, demostrando que la cultura soledense se encuentra viva, en constante evolución y capaz de combinar orgullosamente sus raíces con las nuevas tendencias artísticas. Uno de los momentos que mayor entusiasmo provocó entre los asistentes fue la demostración de suertes charras, que arrancó aplausos y generó gran euforia entre las familias que acudieron a disfrutar de este espectáculo, añadió.

“Gracias al apoyo del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz estamos impulsando actividades de primer nivel que unen a las familias; en este mes de septiembre y en el marco de la celebración de las fiestas patrias, el municipio tiene preparadas diversas actividades dancisticas, cinematográficas y de expresión artística para disfrutar, por lo que los invitamos a qué descubran en las redes sociales del Ayuntamiento todo el programa que tenemos para cada familia», subrayó el funcionario municipal.

Hizo un especial reconocimiento al trabajo de los Talleres Artísticos, Culturales y Educativos (TACE), que dirige la maestra Rocío Montoya, así como el compromiso de su grupo de docentes, quienes hicieron posible la participación de los 68 artistas y contribuyeron al éxito de esta celebración.

“Soledad vive su mejor momento en el rubro del arte y la cultura”, sostuvo Cárdenas Quibrera, al señalar que el Gobierno Municipal mantiene una agenda cultural permanente para acercar espectáculos de calidad a las familias y, al mismo tiempo, brindar espacios para que el talento local pueda mostrarse y crecer.

Finalmente, anunció que ya se encuentra lista la próxima gran celebración: “Soledad Baila, Soledad Canta”, que se realizará el próximo domingo 13 de septiembre a las 19:00 horas, en el marco del Festival “Viva Soledad”, en el Jardín Hidalgo. La presentación estelar estará a cargo de “Par de Reinas”, con las voces de Rubí Flores y Cecilia Jaime, en una nueva noche que promete música, talento y una celebración más para las familias soledenses.

De esta manera, Soledad de Graciano Sánchez abre las puertas al arte y la cultura e integra a todas las familias para ser parte del cambio que impulsa espectáculos de primer nivel desde la Plaza principal.