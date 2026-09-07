AVANZA NUEVA CARRETERA A VILLA DE ZARAGOZA; RICARDO GALLARDO DEJA ATRÁS DÉCADAS DE REZAGO

* El Gobernador de San Luis Potosí informó que ya se trabaja en base hidráulica, pasos de agua e impregnación del primer kilómetro; la próxima semana iniciará la colocación de carpeta asfáltica.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó que avanza la construcción de la nueva carretera a Villa de Zaragoza, donde actualmente se realizan trabajos de base hidráulica, obras para pasos de agua y la impregnación con emulsión del primer kilómetro, por lo que la próxima semana comenzará la colocación de carpeta asfáltica.

Esta obra refleja el cambio que vive San Luis Potosí en materia de infraestructura carretera, luego de décadas en las que comunidades y municipios permanecieron con caminos deteriorados, insuficientes o prácticamente incomunicados, dificultando el traslado de estudiantes, trabajadores, familias y productores hacia escuelas, centros laborales, servicios y mercados.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que su administración continuará con la modernización de la red carretera estatal para dejar atrás la herencia de abandono y aislamiento, acercando mejores oportunidades y bienestar a las familias potosinas con infraestructura que sí responde a sus necesidades.

Con estas acciones, San Luis Potosí consolida una conectividad sin límites y demuestra que hay un Gobierno que cumple, con obras que mejoran directamente la calidad de vida y acercan el desarrollo a más comunidades.