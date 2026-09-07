GARANTIZA AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA A ADULTOS MAYORES

– A través de la Coordinación de Atención a Personas Adultas Mayores, cada semana se otorgan hasta 100 medicinas sin costo, además de ofrecer tomas de presión, glucosa y atención a domicilio.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Atención a Personas Adultas Mayores, entrega en promedio 100 medicamentos gratuitos cada semana, además de realizar entre 40 y 50 tomas de presión arterial y glucosa; por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, este servicio se acerca a quienes más lo necesitan mediante un módulo instalado cada lunes en la Plaza Principal de Soledad.

La atención también se mantiene durante el resto de la semana en las oficinas de la Unidad Administrativa Municipal, donde las personas pueden solicitar medicamentos de acuerdo con sus necesidades; entre los más solicitados se encuentran paracetamol, tratamientos para la presión arterial y glucosa, además de insulina, la cual se entrega bajo un esquema especial debido a que requiere refrigeración.

La coordinadora de Atención a Personas Adultas Mayores, Bertha Guerrero Medina, destacó que el objetivo es mantener una atención cercana y responder a las necesidades de este sector. “Por indicaciones de nuestro Alcalde, los medicamentos son completamente gratis, buscamos acercarnos más a las colonias y comunidades, y también llevamos estos apoyos a los clubes de adultos mayores”, señaló.

Como parte de esta estrategia de cercanía, personal municipal también acude a domicilios cuando algún adulto mayor requiere toma de presión o glucosa y tiene dificultades para trasladarse, además, se cuenta con donación de pañales y otros apoyos, en coordinación con el DIF Municipal. De esta manera, el Gobierno que escucha y atiende fortalece el cambio que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, con servicios que permanecen cerca de las familias y de los sectores que más lo requieren.