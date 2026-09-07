ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO LLEVA TRANSFORMACIÓN URBANA A LA COLONIA PRADERAS DEL MAUREL

– El edil arrancó los trabajos de reconstrucción del Parque Urbano y la rehabilitación de áreas comunes al interior de pasillos vecinales, además de anunciar la pavimentación de la avenida Jesús Yuren.

Con un significativo respaldo comunitario, el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz dio el banderazo de arranque a la reconstrucción del Parque Urbano “Praderas del Maurel”, con una inversión de 2.7 millones de pesos, además anunció la pavimentación integral de la avenida Jesús Yuren y áreas verdes aledañas, como parte del compromiso con el bienestar social, el cambio sin límites que se vive y los resultados que su Gobierno brinda para transformar los entornos de las familias.

En el desarrollo del evento, el edil afirmó que los trabajos iniciados impactarán en la vida de más de cinco mil habitantes, entre niños, niñas, jóvenes y adultos mayores: “haremos lo que ustedes decidan, demoleremos lo existente y edificaremos un salón de usos múltiples para que reciban clases de zumba, y haremos de este Parque, uno de los más alegres de la zona”.

La intervención contempla la intervención en una superficie de más de 520 metros cuadrados, donde se realizarán trabajos de rehabilitación de cancha multifuncional, zonas de descanso, andadores peatonales, área de juegos infantiles, gimnasio al aire libre y áreas verdes, todas iluminadas con tecnología LED. Además, se construirá un cercado perimetral y un acceso principal para garantizar mayor seguridad a las y los usuarios.

Navarro Muñiz subrayó que este Parque será un espacio moderno, integral y digno, que ofrecerá momentos de recreación y bienestar a las familias de las colonias Praderas del Maurel, Fidel Velázquez y aledañas, para que vengan y fortalezcan la cohesión social de jóvenes, niños y adultos. Dijo que atendiendo las prioridades de las familias, se atenderán las plazas al interior de andadores de la colonia, asimismo, se hizo el compromiso de apoyar con obras al interior al Jardín de Niños vecino.

Asimismo, recordó que gracias al respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, Soledad de Graciano Sánchez se consolida como el municipio más verde y recreativo de San Luis Potosí, donde el cambio se refleja en obras que permanecen cerca de la gente.

Marisela Zavala, habitante de la colonia por más de 12 años, dio la bienvenida al Alcalde y a su equipo de trabajo, y le reconoció ir a su colonia a hacer realidad el comienzo de un deseo vecinal: tener espacios idóneos para el acercamiento entre vecinos y vecinas, que fomente la seguridad y se embellezca la zona.

El cambio que se vive en Soledad se refleja en obras como ésta, donde la participación ciudadana toma acción junto al Gobierno Municipal, para transformar los espacios públicos.