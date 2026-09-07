Invita DIF Municipal a Jornada de Apoyo a la Comunidad: “Justicia y Trato Digno”

“Queremos que las personas sepan que no están solas y que cuentan con instituciones que pueden orientarlas y acompañarlas:” Estela Arriaga, Presidenta DIF Capitalino

Entrada gratuita, miércoles 9 de septiembre, 10:30am en Palacio Municipal

SLP.- La Presidenta del DIF Municipal de San Luis Capital, Estela Arriaga Márquez, invita a toda la población a participar en la “Jornada de Apoyo a la Comunidad: Justicia y Trato Digno”, que se realizará este 9 de septiembre, a partir de las 10:30 de la mañana, en Palacio Municipal, con una serie de pláticas y actividades gratuitas dirigidas a las familias potosinas.

La titular de este organismo, destacó que el encuentro busca acercar a la ciudadanía información y herramientas que contribuyan a prevenir situaciones de violencia, proteger los derechos de las familias y fortalecer los vínculos dentro de la comunidad.

“Queremos que las personas sepan que no están solas y que cuentan con instituciones que pueden orientarlas y acompañarlas. Detrás de cada situación hay una persona que merece ser escuchada y atendida con empatía, respeto y dignidad”, señaló.

Durante la jornada, se abordarán temas relacionados con la prevención de la violencia desde el núcleo familiar, a través de los talleres que brinda el DIF Capitalino como son: Reinventando nuestra historia” y “Reflexión y cambio”, mediante los cuales se promueven relaciones positivas y equitativas. También se dará a conocer el trabajo de “Puerta Violeta”, cuyos servicios son gratuitos, así como el protocolo de atención para mujeres que viven alguna situación de violencia.

Asimismo, se brindará información sobre los servicios de la “Unidad Jurídica Familiar”, la Procuraduría Municipal de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes con la plática “Derechos de las infancias y Escuela para Padres y Madres”, así como la orientación jurídica y psicológica para personas adultas mayores a través de la Procuraduría Municipal enfocada a este sector de la sociedad, donde se expondrá “Dignidad sin fecha de caducidad”, ante situaciones como abandono, negligencia o discriminación.

Estela Arriaga, presidenta del DIF Municipal, reiteró la invitación a las familias potosinas a acercarse, participar y conocer las alternativas de atención que tienen a su alcance de manera gratuita, pues son una oportunidad para informarse, preguntar y saber a dónde acudir cuando se requiere ayuda, “porque algo grande está pasando y hacer comunidad también es cuidar, prevenir y estar cerca de quienes más lo necesitan”, concluyó.