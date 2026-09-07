Más acciones del Gobierno de la Capital para fomentar la protección y salud animal

El miércoles la jornada de esterilización y vacunación sin costo estará en la colonia El Paseo

A las personas interesadas se les recuerda que no se requiere de cita ni de registro previo

Ahora las acciones del Gobierno de la Capital para la protección y sanidad a favor de los seres sintientes llegará a la colonia El Paseo, el próximo miércoles 9, por lo que se espera que habitantes de este sector aprovechen y lleven a sus perros y gatos.

La sede se instalará en la calle Praxedis Guerrero, frente al 665 y 670, en un horario que comenzará a las 09:30 de la mañana para concluir a las 2 de la tarde, en donde habrá vacunación antirrábica y desparasitaciones totalmente gratuitas.

Las personas interesadas en llevar a sus gatos y perros, así como a los canes comunitarios, no necesitan cita ni registro previo, sólo acercarse durante el horario indicado, aunque sí el área de Bienestar Animal Municipal recomienda llevar a los perritos con correa y a los gatitos en transportadora o algo seguro para trasladarlos.

Estas medidas son acciones preventivas para que el proceso sea más tranquilo tanto para ellos como para el resto de los animales que estarán ahí, además que con estas acciones simples y efectivas se garantiza su salud.

Esta dependencia que forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital remarcó que vacunar y desparasitar a tiempo no es solo un trámite: previene enfermedades que pueden ser graves e incluso mortales, a la par evita contagios entre perros y gatos, y hacia las personas.