GOBIERNO DEL ESTADO GARANTIZA VIGILANCIA DURANTE FIESTA PATRONAL EN VILLA DE POZOS

* El cambio que se vive se refleja en una atención preventiva y coordinada para que las familias disfruten sus celebraciones en condiciones de orden y seguridad.

La Dirección General de Gobernación realiza recorridos de supervisión y vigilancia durante la fiesta patronal de la Iglesia de Santa Rita, en Villa de Pozos, para contribuir al desarrollo ordenado de las actividades y brindar tranquilidad a las familias asistentes.

Por indicación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la titular de la Dirección General de Gobernación, María Guadalupe Chávez Meza, encabezó las acciones en coordinación con elementos de la Guardia Civil Estatal y Protección Civil Municipal.

La presencia preventiva forma parte de el Gobierno del Cambio, que mantiene una atención cercana y permanente a las actividades sociales, religiosas y comunitarias para generar mejores condiciones de convivencia.