LOS PROGRAMAS SOCIALES CON RICARDO GALLARDO LLEGAN A MÁS DE 500 MIL FAMILIAS POTOSINAS

* En cinco años, el Gobierno del Cambio ha destinado más de 17 mil millones de pesos a programas que mejoran la alimentación, el ingreso y el bienestar de las familias.

El Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantiene una política social que actualmente beneficia a 500 mil familias potosinas, con programas dirigidos principalmente a quienes durante años permanecieron sin atención y con mayores condiciones de rezago.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que el cambio que se vive en San Luis Potosí también se refleja en una inversión social sostenida que, durante los primeros cinco años de la administración, supera en conjunto los 17 mil millones de pesos, con acciones que inciden directamente en la economía y calidad de vida de los hogares.

Explicó que, a diferencia de la herencia maldita, cuando no existía una política social suficiente para atender las causas de fondo de la pobreza, el Gobierno del Cambio promovió además una iniciativa para garantizar constitucionalmente la continuidad de los programas sociales y proteger estos apoyos en beneficio de las familias potosinas.

Torres Sánchez señaló que hoy existen programas como Seguridad Alimentaria, que garantiza productos nutritivos, suficientes y de calidad, así como tortilla subsidiada en las regiones Altiplano, Centro y Huasteca. A estos se suman apoyos para madres solteras, personas adultas mayores y familias en condiciones de rezago social, consolidando el antes y el después de una política pública que hoy llega directamente a quienes más lo necesitan.