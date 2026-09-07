EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO PRESENTARÁ UNA INICIATIVA PARA REGULAR USO DE CELULARES Y PANTALLAS EN ESCUELAS

* El Gobernador de San Luis Potosí anunció que presentará una iniciativa ante el Congreso del Estado para regular el uso de dispositivos electrónicos en primarias y secundarias, priorizando el aprendizaje, la concentración y el desarrollo de las y los estudiantes.

El Mandatario Estatal explicó que la propuesta surge después de escuchar a madres y padres de familia, docentes y comunidades educativas, quienes han manifestado la necesidad de establecer reglas claras ante los nuevos retos que plantea el uso permanente de la tecnología y las redes sociales entre niñas, niños y adolescentes.

“Queremos que nuestras niñas y nuestros niños aprovechen al cien por ciento el tiempo que pasan en las aulas, que estén atentos a sus maestras y maestros y que las pantallas no se conviertan en una distracción para su aprendizaje”, expresó Ricardo Gallardo, quien aclaró que la medida estará enfocada en ordenar su utilización durante el horario de clases y con fines educativos, no en desconocer los beneficios de la tecnología.

Como parte del cambio que se vive en San Luis Potosí, el Gobierno del Estado busca avanzar hacia una educación más cercana a las necesidades actuales de las familias, privilegiando la convivencia, la atención, el aprendizaje y el desarrollo integral de las y los estudiantes, frente a prácticas que durante años no fueron atendidas ni reguladas.

Gallardo Cardona puntualizó que existen momentos y espacios para el entretenimiento y el uso de dispositivos electrónicos, pero que el aula debe recuperar plenamente su función como espacio de aprendizaje. La iniciativa será turnada al Congreso del Estado para su análisis y, en su caso, aprobación, como una acción de un Gobierno que cumple y que coloca a la niñez potosina en el centro de sus decisiones.

Finalmente, el Gobernador Ricardo Gallardo comentó que, a este nuevo planteamiento, se suma su respaldo sin límites que ha destinado a la educación con más de 530 escuelas construidas y rehabilitadas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, atendiendo un rezago histórico que durante anteriores administraciones no recibió la atención necesaria. Hoy, niñas, niños y jóvenes cuentan con centros educativos modernos, dignos, equipados y suficientes, como parte de una transformación que busca garantizar mejores condiciones para estudiar y desarrollar plenamente sus capacidades.