TODOS LOS JUEVES DE SEPTIEMBRE, CINE MEXICANO GRATUITO LLEGA AL TEATRO «DOROTEO ARANGO»

– Largometrajes como «La Ley de Herodes», «El Infierno» y «Nosotros Los Nobles» se proyectarán a las 6 de la tarde, con entrada libre, en el marco de la celebración del mes patrio.

Con motivo del mes patrio, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez llevará al Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango” un ciclo de cine mexicano que promete convertirse en una auténtica fiesta cinematográfica, con tres películas que ya forman parte del imaginario colectivo nacional: “La Ley de Herodes”, “El Infierno” y “Nosotros los Nobles”, con entrada gratuita y un compromiso por la diversificación y accesibilidad de la cultura.

El anuncio fue realizado por el director de Cultura, Felipe Cárdenas Quibrera, quien informó que las funciones se realizarán todos los jueves de septiembre a las 18:00 horas, con entrada completamente gratuita, como parte de una agenda cultural diseñada para que las familias soledenses vivan de una manera diferente el mes más mexicano del año.

“Queremos que septiembre se viva como nunca y que las familias tengan acceso gratuito a propuestas culturales y de entretenimiento de calidad”, como parte de la encomienda del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener la apertura de espacios culturales y artísticos para la recreación social, destacó el funcionario.

Puntualizó que esta vez, Varguitas, El Cochiloco y Javi Noble se apoderarán de la pantalla grande para provocar risas, reflexión, nostalgia y, por supuesto, ese peculiar humor que solamente el cine mexicano sabe llevar hasta sus últimas consecuencias.

Además, informó que el lobby del Teatro de Soledad también se transformará para recibir la exposición “Nueva Ilustración del Cine Mexicano”, una propuesta visual que llevará al público por algunas de las películas más representativas y exitosas de nuestra cinematografía a través de vistosas carteleras e ilustraciones. Los visitantes podrán encontrarse con referencias a cintas como “Rojo Amanecer”, “Y Tu Mamá También”, “La Habitación Azul”, “Amores Perros”, entre muchas otras producciones que han dejado huella dentro y fuera de México.

Así, durante septiembre, el Teatro de Soledad se convertirá en una gran sala de celebración de nuestra identidad nacional: películas, personajes y recuerdos se reunirán en un mismo espacio para demostrar que el cine mexicano sigue teniendo mucho que contar.

La programación se desplegará de la siguiente manera:

– 10 de septiembre

18:00 hrs

«La Ley de Herodes»

1999 ‧ Comedia/Drama ‧ 2 horas

– 17 de septiembre

18:00 hrs

«El Infierno»

2010 ‧ Comedia ‧ 2h 26m

-24 de septiembre

18:00 hrs

«Nosotros Los Nobles»

2013 ‧ Comedia ‧ 1h 48m