EN SOLEDAD, LA CONSTRUCCION DE MÁS INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS CONTINÚA SIN LÍMITES

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro informa del avance y el compromiso ampliado con la comunidad educativa de la secundaria «Prof. Marcelino Pérez Oropeza» y «Gregorio A. Tello».

En acciones que enmarcan una educación sin límites y de calidad para toda la infancia y la juventud de Soledad de Graciano Sánchez, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz destacó la construcción de aulas didácticas en la secundaria «Prof. Marcelino Pérez Oropeza -turnl matutino- y «Gregorio A. Tello» -turno matutino -, en la colonia San Francisco de Asís, la cual avanza de manera favorable, consolidándose como una obra prioritaria para fortalecer la educación en el municipio.

Durante el anuncio oficial, el Alcalde precisó que el proyecto, inicialmente planteado para tres aulas, fue ampliado para beneficiar a un mayor número de estudiantes ya que en esta etapa se edifican cuatro aulas didácticas, un módulo de sanitarios y un espacio de escaleras que permitirá habilitar futuras aulas en la parte superior del edificio, garantizando crecimiento ordenado y sostenido de la infraestructura escolar.

Navarro Muñiz subrayó que el cambio que hoy se vive se traduce en apoyos magnos y directos para las y los estudiantes, además de que la mejor inversión pública es la que se realiza en las escuelas, al ser la base para construir oportunidades y desarrollo en las colonias del municipio. “En Soledad, la obra educativa es la más importante. Aquí se forman las y los jóvenes que darán rumbo al futuro de nuestro municipio y de San Luis Potosí. Por eso ampliamos este proyecto: porque invertir en educación es invertir en el bienestar de nuestras familias”, afirmó.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en colados estructurales, etapa fundamental para la consolidación del edificio; posteriormente se llevará a cabo la aplicación de pintura, la rehabilitación de acabados y la entrega de mobiliario escolar, con el propósito de brindar espacios dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje de las y los alumnos.El proyecto incluye también la ampliación de la cancha deportiva y diversas obras complementarias que beneficiarán a cerca de 500 estudiantes, fortaleciendo el entorno escolar y mejorando las condiciones para actividades académicas y recreativas.

Directivos, docentes y estudiantes han reconocido la voluntad del Gobierno municipal para atender las necesidades del sector educativo, destacando que estas acciones representan una inversión directa en el desarrollo académico y social de la comunidad.

Con obras firmes y de impacto social, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura educativa y da muestra de la construcción de un municipio que impulsa la educación como eje central del progreso.