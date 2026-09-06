RICARDO GALLARDO CONSOLIDA RÉCORD TURÍSTICO CON MÁS DE 900 MIL VISITANTES Y DERRAMA SUPERIOR A 10 MIL MDP

* A diferencia de anteriores gobiernos, el Gobierno del Cambio detonó el turismo local, nacional e internacional con mayor promoción, mejor conectividad aérea, nueva infraestructura carretera, seguridad y grandes eventos que hoy generan resultados reales para las familias potosinas.

San Luis Potosí alcanzó resultados históricos durante la reciente temporada vacacional de verano, con la llegada de 900 mil turistas, una derrama económica superior a los 10 mil millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 60 por ciento. El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que estas cifras confirman que todo el trabajo realizado durante su administración es una realidad y hoy se refleja en más visitantes, mayor actividad económica, empleos, ventas y oportunidades para miles de familias potosinas.

Durante años, los anteriores gobiernos dejaron desaprovechado el enorme potencial turístico del Estado, con poca promoción de sus destinos, caminos abandonados, insuficiente infraestructura y escasas acciones para generar eventos de gran convocatoria. Hoy, el Gobierno del Cambio modificó por completo esa realidad con inversiones en carreteras y caminos de las cuatro regiones, recuperación de espacios públicos, mejoramiento de la imagen urbana, promoción permanente de los atractivos naturales, culturales y tradicionales, además de una agenda de eventos que mantiene a San Luis Potosí en el interés nacional.

El Mandatario Estatal destacó que también quedó atrás la imagen negativa provocada por años de abandono e inseguridad en diferentes zonas del Estado. Actualmente existe una mayor presencia policial, coordinación permanente con la Federación y los municipios y mejores condiciones de movilidad para recorrer los principales destinos, lo que permite que turistas nacionales y extranjeros encuentren un San Luis Potosí más accesible, moderno, seguro y preparado para recibirlos.

A esta nueva dinámica se suma la Feria Nacional Potosina (Fenapo), que se ha convertido en uno de los grandes escaparates turísticos y de entretenimiento del país, con espectáculos de calidad, acceso gratuito y una oferta que atrae a visitantes de distintas entidades y del extranjero. Su impacto, junto con la promoción de la Huasteca Potosina, el Altiplano, la zona Media y la región Centro, genera ocupación hotelera, consumo en restaurantes, transporte, comercio y servicios turísticos, llevando los beneficios de esta actividad directamente a las familias.

Ricardo Gallardo Cardona aseguró que el Gobierno del Cambio continuará trabajando sin límites para mantener esta tendencia y lograr que San Luis Potosí reciba visitantes durante todo el año. “Hoy los resultados están a la vista: donde antes había abandono y poco interés por el turismo, ahora hay infraestructura, seguridad, promoción, grandes eventos y una derrama económica histórica. Todo este trabajo es una realidad y San Luis Potosí ya ocupa el lugar turístico que merece”, afirmó.