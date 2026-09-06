CON AMPLIACIÓN DE AULAS, MÁS MADRES TRABAJADORAS SOLEDENSES SE BENEFICIAN DEL JARDÍN DE NIÑOS «ROSAURA ZAPATA CANO»

– Reconocen el ingreso de más infantes de la zona, el acortar distancias y los cuidados integrales que reciben desde las 7:30 de la mañana a las 3 de la tarde.

La construcción de tres aulas más en el Jardín de Niños Municipal «María Rosaura Zapata Cano», por parte del Gobierno de Soledad de Graciano Sánchez, representa para la comunidad estudiantil más oportunidades, obras agradables y mayor calidad educativa para niños y niñas pequeñas, además de ser una acción que protege la economía de madres y padres de familia, así lo respaldaron docentes y mujeres cuyos hijos, hijas o nietos, son atendidos en este centro escolar ubicado en la colonia Rivas Guillen Norte.

Karla Briones, integrante de la plantilla administrativa del plantel, reconoció a la presidenta del DIF municipal, Maria del Pilar Cardona Reyna por su esfuerzo y entrega en las gestiones de la ampliación escolar; al Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz por impulsar la obra, y al Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, por tener una visión sin límites en la educación para todos y todas las niñas de Soledad. Recordó que antes debían compartir salones con la estancia infantil aledaña «Capullito 2», para realizar las jornadas.

Hoy, las tres aulas más permiten aceptar mayor inscripción de niños y niñas, hijas de madres trabajadoras que ven complicado el cuidado de sus hijos al tener que desarrollar una actividad laboral. Explicó que en el Jardín de Niños, se dan cuidados desde las 7:30 de la mañana a las 3 de la tarde, con desayuno y comida para todos los pequeños.

Para Diana Loredo, madre de familia, el apoyo de recibir y atender a su hijo es muy valioso, ya que al tener que cumplir con su jornada de empleo el Jardín de Niños es un alivio para sus cuidados. Por ello, agradeció al Alcalde, Navarro Muñiz, por hacer posible una escuela más grande para pequeños niños y niñas.

Olivia Esparza, abuela de dos estudiantes del Jardín de Niños, expresó que le hubiera gustado haber tenido las oportunidades y un centro de educación preescolar cuando sus hijos lo requerían, ahora que son sus nietos quienes se benefician de el, celebra que represente una gran oportunidad para menores de la zona que requieren estudiar bajo una protección profesional y permitir el trabajo de sus padres.

«Es una obra muy bonita, ahora más niños pueden ser inscritos y no quedarse sin estudiar», dijo al festejar que podría haber una primaria municipal gracias al anuncio del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, con apoyo del DIF municipal, y así, facilitar el estudio infantil de la zona de Rivas Guillen y otras colonias aledañas.

En general, el reconocimiento fue por el impulso de una educación sin límites y de prosperidad para la niñez y la juventud, como parte del cambio que hoy se vive e impacta de manera positiva en las familias mediante inversión educativa.