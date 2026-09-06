Ayuntamiento de San Luis Capital se prepara para la recolección de basura ante próximas festividades

Cuenta con la capacidad operativa para atender el incremento de residuos sin descuidar la recolección cotidiana; el 12 de diciembre es la fecha en que se genera la mayor cantidad, incluso por encima de Navidad y Año Nuevo

Ante el incremento en la generación de residuos que se registra durante las celebraciones patrias, Día de Muertos, festividades guadalupanas, Navidad y Año Nuevo, el gobierno municipal cuenta con la capacidad técnica y humana para atender la demanda y mantener sin interrupciones el servicio cotidiano de recolección.

Así lo informó el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta, para añadir que el ayuntamiento de San Luis Capital trabaja de manera coordinada con la empresa Red Ambiental y otras dependencias municipales para fortalecer la atención durante las festividades que se aproximan y garantizar un manejo adecuado de los residuos.

Explicó que, aunque todas las celebraciones representan un incremento en la generación de basura, el 12 de diciembre, durante los festejos de la Virgen de Guadalupe, es cuando se registra el mayor volumen de residuos, incluso por encima de los periodos de Navidad y Año Nuevo. Por ello, el gobierno municipal contempla desde ahora las acciones necesarias para responder a esta demanda.

Mendieta señaló que el crecimiento en el número de comercios establecidos y del comercio informal también representa un reto para las labores de inspección, sin embargo, dijo que el personal municipal mantiene recorridos y acciones permanentes. “A estas tareas se suma el programa Ecopatrullas, con el que se detectan y reportan situaciones especiales para que sean atendidas con prontitud”, afirmó el funcionario.