Gobierno de la Capital mantiene en excelentes condiciones la Plaza de Armas

Personal de Servicios Municipales realizó trabajos nocturnos de reparación y pintura de bancas, así como mantenimiento del kiosco, para conservar este espacio emblemático del Centro Histórico.

El Gobierno de la Capital realizó trabajos de mantenimiento en Plaza de Armas, uno de los espacios más representativos del Centro Histórico, para conservarlo en buenas condiciones para el disfrute de potosinas, potosinos y visitantes.

Personal de Servicios Municipales llevó a cabo durante la noche la reparación y pintura de las bancas, así como labores de mantenimiento en el kiosco, aprovechando las horas de menor afluencia para realizar las intervenciones sin afectar las actividades de quienes acuden diariamente a este punto.

El Director de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara, destacó que las labores forman parte del trabajo que realiza el personal municipal para mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos de la ciudad.: “Mientras la mayoría de la ciudad descansa, hay quienes trabajan para que al amanecer los espacios públicos luzcan mejor”, expresó.

Plaza de Armas recibe diariamente a habitantes de la ciudad y turistas, por lo que estas labores permiten conservar en mejores condiciones uno de los principales puntos de convivencia y encuentro del Centro Histórico.