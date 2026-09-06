Gobierno de la Capital atiende directamente a las colonias en Domingo de Pilas

En su edición 237, el programa llegó al fraccionamiento Providencia para recuperar la cancha, rehabilitar andadores y atender las peticiones de vecinas y vecinos.

Habitantes del fraccionamiento Providencia recibieron los beneficios del programa emblema de San Luis Capital, Domingo de Pilas, que en su edición 237 permitió rescatar la canchade esta colonia, dar mantenimiento a los andadores y recuperar otros espacios de uso comunitario, como parte de las acciones permanentes para mantener una ciudad limpia, ordenada y con áreas públicas dignas para las familias.

A nombre del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, la regidora Maritza Jenith Vázquez Pérez destacó que la administración capitalina mantiene presencia permanente en este sector y en distintas zonas de la ciudad, con acciones concretas y trabajo cercano a la población. La presidenta de la Comisión de Servicios Municipales resaltó además la atención que el Alcalde y la presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga, brindan a las necesidades de las familias, mediante programas de alto impacto social como la Ruta de la Salud, en coordinación directa con la ciudadanía.

En representación de los vecinos, la presidenta de la Junta de Participación Ciudadana, Maricarmen Sánchez Sánchez, agradeció al Presidente Municipal la respuesta a diversas gestiones, entre ellas el abasto de agua potable ante fallas en el suministro del pozo. Por su parte, el director de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara, informó que en la cancha se realizaron trabajos de mantenimiento y se colocaron reflectores, además de intervenir los andadores para generar espacios más limpios, iluminados y seguros, reiterando el compromiso de mantener la recuperación de espacios públicos como una tarea permanente.