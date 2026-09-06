Gobierno de la Capital, ejemplo de coordinación con el Gobierno de México

El Alcalde Enrique Galindo destacó el trabajo conjunto con la Federación para concretar el Centro Comunitario de La Pila y el primer desarrollo de Vivienda para el Bienestar en San Luis Capital.

Tras la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado viernes, durante la presentación de su Segundo Informe a los potosinos, se reafirmó la coordinación entre los gobiernos Federal y Municipal para impulsar proyectos de bienestar y desarrollo para las familias de San Luis Capital.

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, destacó que la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado viernes, en la que presentó a la ciudadanía su Segundo Informe, reafirmó la estrecha coordinación, comunicación y trabajo conjunto que existe entre el Gobierno de la Capital y la Federación para concretar proyectos de alto impacto social. Señaló que esta colaboración permite avanzar en obras como el Centro Comunitario de La Pila, que se construye con una inversión bipartita cercana a los 20 millones de pesos y que actualmente es uno de los más avanzados de los 61 Centros Comunitarios que impulsa el Gobierno Federal.

Galindo Ceballos, en entrevista con representantes de los medios de comunicación, resaltó también que San Luis Capital será el primer municipio potosino en desarrollar un fraccionamiento del programa Vivienda para el Bienestar, para el cual el Gobierno de la Capital donó los terrenos en la Delegación de La Pila. El proyecto contempla alrededor de 400 viviendas para la clase trabajadora, con costos accesibles y condiciones que garanticen servicios como agua, drenaje, estacionamiento y urbanización. Asimismo, destacó que el Ayuntamiento aportará los terrenos para las dos preparatorias que se construirán de manera conjunta, ampliando las oportunidades educativas para la juventud potosina.

“En San Luis hicimos una norma técnica para interpretar la Vivienda para el Bienestar y poder hacer viable este programa; fuimos pioneros en generar las condiciones para que pudiera desarrollarse un fraccionamiento de estas características”, señaló Enrique Galindo, quien subrayó que la coordinación con el Gobierno de México también se mantiene en materia de seguridad pública y otros programas. “Yo creo que si en algún municipio de San Luis Potosí ha invertido la Presidenta, es en el de la Capital”, sostuvo.