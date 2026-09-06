SAN LUIS POTOSÍ AVANZA EN LA CREACIÓN DE MEMORIAL PARA VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN

* Gobierno del Estado, colectivos y familiares formalizaron mediante una minuta los acuerdos para crear un espacio de memoria, dignificación y reconocimiento a las personas desaparecidas.

El Gobierno del Estado, colectivos de búsqueda y familiares de víctimas dieron un paso importante para la creación de un Memorial para las Personas Desaparecidas en San Luis Potosí, al formalizar mediante una minuta los acuerdos que permitirán avanzar en la consolidación de este espacio de memoria, reconocimiento y dignificación.

La acción forma parte del compromiso del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, de mantener acompañamiento permanente a las familias buscadoras, atender sus planteamientos y garantizar el derecho de todas las personas a ser buscadas, mediante una política de atención integral y respeto a los derechos humanos.

En la firma participaron el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel Méndez Montes; el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Héctor Edgar Mar del Ángel; así como integrantes del Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.

Méndez Montes informó que, además, se llevó a cabo una mesa de trabajo para dar seguimiento puntual a las gestiones, acuerdos y compromisos establecidos con las familias buscadoras, manteniendo abiertos los canales de diálogo y atención institucional.