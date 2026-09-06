SAN LUIS POTOSÍ LOGRA NUEVE AÑOS SIN TRANSMISIÓN AUTÓCTONA DE PALUDISMO

* El Estado recibió certificación nacional tras acreditar vigilancia epidemiológica, prevención y ausencia de casos de transmisión local durante casi una década.

San Luis Potosí recibió la certificación que acredita nueve años consecutivos sin transmisión autóctona de paludismo, resultado del trabajo permanente de vigilancia epidemiológica, prevención, diagnóstico y control vectorial realizado en la entidad.

El reconocimiento fue entregado durante la reunión del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar (Conasabi), donde autoridades federales destacaron el cumplimiento de los criterios establecidos para mantener al Estado libre de transmisión local de esta enfermedad.

La titular de la Secretaría de Salud, Leticia Gómez Ordaz, destacó que, con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene una estrategia permanente de prevención y vigilancia para proteger la salud de las familias potosinas.

Durante agosto, un grupo técnico de los Servicios de Salud de Nuevo León llevó a cabo la Verificación Subnacional de la Ausencia de Transmisión Autóctona del Paludismo, cuyo resultado permitió obtener la certificación. Para conservarla continuarán la búsqueda intencionada de casos, diagnósticos oportunos, control vectorial y labores de brigadas en campo.