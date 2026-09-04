GOBIERNO DE SOLEDAD ACTÚA Y REPARA REJILLAS PLUVIALES EN COLONIAS

* Los trabajos se realizaron en distintos puntos del municipio para mejorar el flujo del agua, reducir riesgos y responder de manera cercana a las peticiones de las familias.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene una atención permanente a calles y vialidades mediante la reparación, limpieza y colocación de rejillas, acciones que favorecen un mejor flujo del agua residual durante lluvias, lo que reduce riesgos para peatones y automovilistas; acciones que forman parte de la estrategia de atención cercana a la población que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

A través del área operativa de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, en las últimas semanas, se atendieron distintos puntos, entre ellos la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, donde se realizó limpieza y colocación de una rejilla sobre la calle Cholultecas, esquina con Tenochtitlán; además, se repuso una rejilla sobre avenida Hidalgo en Cabecera Municipal, se realizaron trabajos en Las Palmas en el fraccionamiento Valle de Bellavista, así como en la colonia Los Fresnos.

También se realizó la soldadura de una rejilla ubicada en Hacienda de Santiago esquina con Hacienda La Ventilla, frente al deportivo de Hacienda San Miguel, así como la atención de una petición ciudadana en Hacienda de San Jacinto; las labores responden a reportes y necesidades detectadas en las colonias, con el objetivo de mantener vialidades funcionales y seguras.

Estas labores se ejecutan con recursos municipales y con el compromiso de bienestar social, sin esperar a que la autoridad responsable de INTERAPAS actúe. Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece su presencia en las calles y mantiene una atención directa a las familias, porque el cambio que transforma se construye con servicios que atienden necesidades cotidianas y con un gobierno que escucha, responde y permanece cerca de la población.