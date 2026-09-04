Sección 52 del SNTE reconoce cuatro décadas de historia del Nivel Medio Superior

La secretaria general de la Sección 52 del SNTE, Mtra. Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, encabezó la Ceremonia de Reconocimiento por el 40 Aniversario del Nivel Medio Superior, un acto conmemorativo que reunió a dirigentes sindicales, representantes institucionales, docentes y trabajadores de la educación para honrar una trayectoria de cuatro décadas al servicio educativo.

Acompañada por el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE para la Sección 52, Prof. Juan Manuel Armendáriz Rangel, la dirigente seccional presidió este encuentro en el que participaron el enlace de la Secretaría de Educación Pública Federal, Lic. Francisco Lomelí Isaza; el Lic. Mario Oviedo Ruiz, secretario de Trabajo y Conflictos del Nivel Medio Superior; así como los secretarios delegacionales Profa. Martha Isela Medellín Ibarra, de la D-II-13, y Mtro. Enrique Galindo Wong Mata, de la D-II-11, quienes formaron parte del presídium.

También estuvieron presentes exsecretarios generales de la Sección 52 del SNTE, quienes han contribuido al fortalecimiento de la organización sindical y fueron parte de esta conmemoración.

Durante la ceremonia se reconoció a los directores fundadores de las preparatorias del Nivel Medio Superior, por su visión, compromiso y aportación en la construcción de este proyecto educativo: el Prof. Gabriel Turrubiates Macías de la Preparatoria Pedro Vallejo; el Mtro. Héctor Dionisio Torres López, de la Preparatoria Librado Rivera; y el Prof. Pedro Rodríguez Hernández, de la Preparatoria Progreso, ubicada en la comunidad de Progreso, Rioverde.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a las y los trabajadores de las escuelas del Nivel Medio Superior, destacando su vocación, entrega y compromiso en la formación de generaciones de estudiantes.

En su mensaje, la Mtra. Elizabeth Bibiana Guerrero Milán reconoció a quienes hicieron posible el origen y consolidación de este proyecto educativo, al destacar que los 40 años del Nivel Medio Superior representan una historia construida con esfuerzo colectivo, compromiso sindical y dedicación docente.

“Hoy celebramos 40 años de historia, de aprendizajes y de sueños compartidos. Cuatro décadas en las que generaciones de jóvenes han encontrado en estas instituciones no solo un espacio para formarse académicamente, sino también un lugar para descubrir sus capacidades, construir su futuro y convertirse en agentes de cambio”, expresó.

La dirigente seccional reconoció la labor de las maestras y maestros que, durante cuatro décadas, han acompañado a miles de jóvenes desde las aulas, aportando conocimiento, valores y esperanza, y señaló que este aniversario representa la oportunidad de honrar a quienes abrieron camino, a quienes han sostenido este proyecto y a quienes tienen hoy la responsabilidad de darle continuidad.

Como parte de la celebración se realizó una rifa para las y los asistentes, en un ambiente de convivencia y reconocimiento a la comunidad educativa del Nivel Medio Superior de la Sección 52 del SNTE.

Con esta ceremonia, la Sección 52 del SNTE concluyó la semana de actividades conmemorativas por el 40 Aniversario del Nivel Medio Superior, que incluyó una rueda de prensa, la develación de la placa conmemorativa en el Centro Social y Cultural Huelguistas de 1931 y esta ceremonia de reconocimiento, reafirmando el valor histórico de un proyecto educativo construido durante cuatro décadas con compromiso, vocación y servicio a la sociedad.