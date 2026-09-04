Ratifica la CAAHP defensa del territorio, no al fracking y si la vida.

Toño Martínez

Ante el confuso discurso del Gobierno Federal en relación con evitar el fracking en la región, cancelar el proyecto para llevar agua del río Pánuco al Cerro Prieto (Monterrey), y la cuenca Tampico – Misantla, y proteger al medio ambiente, la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP) efectuará el 7o. Foro Regional cuyo tema central será el blindaje jurídico contra esas acciones.

Este evento tendrá lugar el 19 de Septiembre en el Centro Cultural de la Huasteca Potosina ubicado en Ciudad Valles a partir de las 9 de la mañana.

Esta lucha no es nueva, tiene años pero se reposicionó desde que el Gobierno de Claudia Sheinbaum incluyó en el Plan Energético de Petróleos, Mexicanos la extracción de petróleo y gas no convencional mediante el fracking «amigable con el medio ambiente «.

En lo que respecta al trasvase del agua, tanto el ex presidente Andrés López Obrador se había comprometido a cancelar el plan ratificado por Claudia Sheinbaum pero apenas el 27 de Agosto fue publicada en la gaceta ecológica número 41 la manifestación de impacto ambiental del proyecto Acueducto Pánuco – Cerro Prieto con una longitud de 390 kilómetros y la extracción de entre 5 a 6 mil litros por segundo, es decir el plan nunca se detuvo a pesar de la versión oficial.

La agenda del foro comprenden :

1)- Establecer los pasos para concretar la salvaguarda jurídica que garantice que el fracking no se aplicará en esta región, ni cualquier otro proyecto que ponga en riesgo sus ecosistemas y los derechos humanos y colectivos de sus habitantes y pueblos y comunidades indígenas

2)- Deﬁnir con mayor precisión las alternativas energéticas renovables que deben impulsarse como política de Estado a ﬁn de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles (gas y petróleo)

3)- Aprobar la estrategia para cancelar el proyecto de despojo de nuestras aguas a traves del Proyecto Acueducto Pánuco-Cerro Prieto. La solicitud del Gobierno de Nuevo León a la Comision Nacional del Agua (Conagua) fue para llevar a Monterrey 473, 040.000 millones de metros cúbicos de agua de la Huasteca para satisfacer la demanda de industrias refresqueras y cerveceras así como de la población regia.

También se buscará que en este foro surjan propuestas que permitan garantizar la soberanía energética sin sacrificar territorios especies silvestres y pueblos.

Están invitados representantes de colectivos de lucha contra el fracking de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y de las regiones de la Cuenca Tampico – Misantla de Totonacapan en Veracruz y Puebla, así como a investigadores de instituciones educativas. Los resolutivos del foro se harán llegar a la presidencia de la República, en un ejercicio de democracia participativa.