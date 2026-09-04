SEGE AVANZA PARA ENFRENTAR LOS RETOS EDUCATIVOS DEL NUEVO CICLO ESCOLAR 2026-2027

• La dependencia mantiene atención permanente a las necesidades de las escuelas y cerrará 2026 con una inversión superior a 650 millones de pesos en infraestructura educativa.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para garantizar una educación de calidad, inclusiva y en espacios dignos, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) mantiene un trabajo permanente para atender las áreas de oportunidad educativas, sociales y los cambios demográficos que enfrenta la comunidad educativa a nivel global durante el ciclo escolar 2026-2027. En este marco, continúan las acciones para mejorar la infraestructura educativa, cuya inversión cerrará este año en más de 650 millones de pesos.

La titular de la SEGE, Deysi Maribel López Sierra, destacó que para el Gobernador del Estado la educación es una prioridad, por lo que continuarán las acciones para mejorar los espacios escolares y las condiciones de aprendizaje en las cuatro regiones de San Luis Potosí. “Desde la Secretaría de Educación estamos al pendiente de los retos y necesidades de las escuelas para que este ciclo escolar sea un éxito y las y los alumnos logren terminarlo con muchísimos aprendizajes”, afirmó.

Asimismo, señaló que la dependencia trabaja para atender nuevos desafíos, entre ellos la transición demográfica, la disminución de la población escolar y el uso creciente de las tecnologías, mediante una planeación que permita responder a las necesidades actuales de las comunidades educativas. Respecto a las situaciones que pudieran presentarse al inicio del ciclo escolar, particularmente algunas faltas de docentes derivadas de los movimientos y cambios de centro de trabajo realizados a través de los procesos correspondientes de USICAMM, la SEGE mantiene atención permanente para dar seguimiento y atender oportunamente las necesidades de los planteles.

La Secretaría de Educación hizo un llamado a madres y padres de familia a sumarse y colaborar en las acciones que contribuyan al bienestar de las comunidades escolares y al buen aprovechamiento de los espacios educativos. Reiteró que, a través de su estructura educativa, la dependencia mantiene las puertas abiertas al diálogo y un trabajo de mejora continua, con acciones que permiten avanzar sin límites hacia mejores condiciones para las y los estudiantes potosinos, como parte del cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí.