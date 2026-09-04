EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO TRANSFORMA MÁS DE 350 LOCALIDADES CON EL PROGRAMA ENCHÚLAME LA COMUNIDAD

* El programa ya está presente en 19 municipios con acciones de mejoramiento urbano, iluminación, recuperación de espacios públicos y rehabilitación de áreas deportivas.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, lleva a los municipios los beneficios del exitoso programa Enchúlame la Colonia mediante Enchúlame la Comunidad, que ya tiene presencia en 19 municipios y más de 350 localidades, donde se realizan acciones de bacheo, pintura, señalética, instalación de luminarias, rehabilitación de jardines y parques, así como mejoramiento de espacios deportivos para elevar la calidad de vida de miles de familias.

El Mandatario Estatal destacó que este programa permite atender comunidades que durante años permanecieron en el abandono, recuperando espacios públicos, mejorando la imagen urbana y generando entornos más seguros, dignos y funcionales. Además, calles y áreas comunes en mejores condiciones contribuyen a mejorar el entorno de las viviendas y brindan a las familias espacios adecuados para la convivencia, el deporte y las actividades comunitarias.

Enchúlame la Comunidad se complementa con la construcción y rehabilitación de caminos en las cuatro regiones del Estado, ampliación de redes de agua potable, instalación de alumbrado y construcción y mejoramiento de unidades deportivas, como parte de una estrategia integral que atiende directamente las necesidades prioritarias de cada localidad.

“Lo que por años no se atendió, hoy lo estamos haciendo realidad; porque en San Luis Potosí escuchamos a nuestra gente y cumplimos”, afirmó Ricardo Gallardo, al señalar que su Gobierno continuará llevando obras y acciones directamente a las comunidades para reducir rezagos, dignificar los espacios donde viven las familias y generar mejores condiciones de bienestar, movilidad y seguridad.