Incentiva la reactivación física el Gobierno Capitalino a favor de infancias y adolescentes

Invita a estos sectores de la población a formar parte de la Academia Municipal de Ciclismo

Se busca se incorporen al equipo de ciclismo de ruta, luego de sesiones gratuitas de entrenamiento

El Ayuntamiento de San Luis Capital a través de la Academia Municipal de Ciclismo invita a niñas, niños y adolescentes a formar parte del equipo de ciclismo de ruta que incluye entrenamientos gratuitos.

Igualmente, se imparten conocimientos de biomecánica básica para conocer el ajuste de posición y postura sobre la bicicleta para mejorar la técnica y el rendimiento. También se dan recomendaciones para lograr el equilibrio, frenado, cambios en la velocidad, entre otras habilidades.

Asimismo, se comparten conocimientos para cuidar y mantener la bicicleta. Se informó que para ser parte del equipo de ciclismo de ruta se puede comenzar con cualquier tipo de bici, por lo que solamente se espera la disposición de quienes deseen incorporarse.

La sede de reunión es el Parque Tangamanga en el estacionamiento del nuevo Teatro Japonés, y los horarios de entrenamientos son a las 4 de la tarde para grupos de iniciación, y a las 5 de la tarde para grupos avanzados.

Finalmente, se dio a conocer que para saber más acerca de ésta y otras actividades que emprende la Academia Municipal de Ciclismo, las personas interesadas se pueden comunicar al siguiente teléfono en WhatsApp: 4441-951823