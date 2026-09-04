Abierta invitación para formar parte del programa municipal “Puro Potosino Creativo”

Se apoya en profesionalizar y vincular comercialmente a personas emprendedoras, micro, pequeñas y medianas empresas de la industria creativa

El registro es totalmente gratuito y se realiza en el siguiente sitio oficial: https://sitio.sanluis.gob.mx/PuroPotosino

La Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de San Luis Potosí invita a formar parte de “Puro Potosino Creativo”, un innovador programa para dar a conocer el ingenio y la creatividad del talento local en distintos ámbitos.

Se recordó que el objetivo de este programa es profesionalizar y vincular comercialmente a emprendedoras y emprendedores, a micro, pequeñas y medianas empresas – MIPYMES -, de la industria creativa para impulsar su colaboración con otras compañías.

Entre quienes pueden participar resaltan especialistas y profesionales en el diseño gráfico, modas y hasta industrial, así como en arquitectura, artistas plásticos, personas fotógrafas o realizadoras audiovisuales, así como quienes estudiaron Comunicación y hasta gente apasionada en la alta gastronomía.

El registro es totalmente gratuito y se realiza en el siguiente sitio oficial: https://sitio.sanluis.gob.mx/PuroPotosino, para quienes desean dar a conocer o hacer crecer su proyecto, emprendimiento o negocio.

Para concluir, la Dirección de Desarrollo Económico añadió que entre los beneficios que conlleva el ser parte de “Puro Potosino Creativo” es la difusión constante en medios tradicionales, redes, así como en el micrositio de dicho programa capitalino.