«NUESTROS HIJOS YA NO TENDRÁN QUE ESTUDIAR LEJOS”: FAMILIAS CELEBRAN NUEVAS AULAS EN VALLE DE LA PALMA

* La ampliación de la Secundaria General Valle de la Palma permitirá atender la creciente demanda educativa de una zona que continúa expandiéndose y acercará nuevas oportunidades a las familias.

“Estamos muy agradecidos porque nuestros hijos ya tienen una secundaria cerca de casa y ahora habrá espacio para que más jóvenes puedan estudiar aquí”, coinciden madres de familia, docentes y vecinos de Valle de la Palma, quienes reconocen que la ampliación de la Secundaria General Valle de la Palma responde a una necesidad que creció junto con la zona y representa menos traslados, tiempo y gastos para las familias.

Flor María Cano Monreal, madre de familia de segundo grado, destacó que durante años los estudiantes tenían que trasladarse hasta Soledad, La Constancia o Palma de la Cruz para continuar sus estudios. “Para mí es algo maravilloso, porque desde hace tiempo estábamos gestionando que se hiciera una secundaria, sí necesitamos demasiado el apoyo de las aulas y el techado”, expresó, al agradecer las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para ampliar las oportunidades educativas de la zona.

Para Erika Amaya Martínez, madre de una alumna de segundo C, la llegada de la secundaria ya significó un cambio importante para las familias, pero las nuevas aulas permitirán atender una demanda que continúa creciendo. “Nos ayudó mucho esta institución, ya no tenemos que gastar en camiones y es más fácil llegar, ahora van a tener otros cuatro salones más y los jóvenes van a estar más a gusto”, señaló, al expresar su agradecimiento al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz por mantener presente a Valle de la Palma, aun cuando se encuentra alejado de la zona urbana.

Desde las aulas, la docente Vanessa Rubí Leija Gutiérrez resaltó que contar con espacios dignos también transforma la experiencia de aprendizaje. “Los alumnos están muy contentos, se encuentran en un ambiente en el que están seguros y tienen un espacio para convivir; ahora que les mencionan que habrá nuevas aulas y que van a techar la cancha, están mucho más contentos”, afirmó. La segunda etapa contempla la construcción de cuatro aulas, con una inversión superior a 5.2 millones de pesos, como parte de la continuidad a la infraestructura que permitió poner en funcionamiento este plantel.

Arely Santillán Rangel, vecina de la colonia, ha visto esta transformación desde el inicio: “Primero tuvimos kínder, después tuvimos primaria y hoy ya contamos con la secundaria”; destacó que estos espacios también generan mayor movimiento y seguridad en la colonia, además de beneficiar el valor de las viviendas.

Familias y docentes coincidieron en agradecer al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz por mantener cercanía con Valle de la Palma y atender sus necesidades; una cercanía que refleja el cambio que transforma y que busca que las nuevas generaciones tengan educación de calidad sin alejarse de sus hogares.