ALCALDE NAVARRO MUÑIZ INVITA A CELEBRAR LA NOCHE MEXICANA CON LA AGRUPACIÓN LA MAFIA

– La Plaza principal se llenará de tricolor para conmemorar el 216 aniversario de la Independencia de México, con verbena popular, grupo La Mafia en vivo y mucho orgullo nacional.

El Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, extendió una atenta invitación a todas las familias de Soledad de Graciano Sánchez a celebrar el Grito de Independencia, una fecha nacional histórica que nos permite reconocer la riqueza de nuestro país y fortalecer la identidad y el orgullo como mexicanos y mexicanas; este martes 15 de septiembre, habrá un programa de actividades en la Plaza principal, engalanado con la presentación musical del grupo La Mafia, además de una verbena y un ambiente cálido y patrio.

El edil dijo que en esta conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México, el cambio social se vive y se percibe, por lo que el Gobierno Municipal afina los últimos detalles para llevar a cabo la ceremonia del Grito Independentista, simulando el acto heroico de aquellos personajes que dieron libertad a la nación: “con orgullo y mucho compromiso por su significado, estamos preparando este evento que reúne a familias para celebrar el orgullo nacional”.

Detalló que a partir de las 19 horas, las familias podrán disfrutar de una verbena gratuita, con la entrega de antojitos mexicanos, dulces y sabores tradicionales de Soledad de Graciano Sánchez, con el propósito de enaltecer nuestras raíces y convivir entre familias de todas las colonias y comunidades del municipio.

La parte musical de la noche patriota estará a cargo de la agrupación La Mafia, del género tex-mex y romántico, quienes cautivarán a las y los presentes con una velada inolvidable con éxitos como “Me Estoy Enamorando” , “No Lo Haré” y “Un Millón de Rosas”, para culminar los festejos patrios este 15 de septiembre.

Navarro Muñiz invitó a toda la ciudadanía de Soledad y alrededores, a vivir en grande la fiesta mexicana más grande del año y hacer del municipio la sede para pasarla en familia, con amigos y en un grito de unidad, orgullo y tradición nacional.