Enrique Galindo pone en marcha rehabilitación vial de Amatista

El Presidente Municipal Enrique Galindo dio inicio a la rehabilitación de esta vialidad del Fraccionamiento Industrias, que beneficiará la movilidad de vecinos de Industrias, Valle Dorado y Dalias, con más de 8 mil metros cuadrados de intervención, renovación de infraestructura hidráulica, nuevo alumbrado y mejoras de accesibilidad; habitantes de la zona agradecieron al Gobierno de la Capital atender una petición que habían planteado para mejorar las condiciones de la calle.

El Alcalde Enrique Galindo puso en marcha este jueves la rehabilitación vial integral de la Calle Amatista, en el Fraccionamiento Industrias, una intervención que permitirá mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y accesibilidad para las familias que viven y transitan por esta zona del oriente de San Luis Capital.

Vecinos de Industrias, Valle Dorado y Dalias agradecieron al Alcalde la atención a sus solicitudes para intervenir esta vialidad y destacaron otras acciones realizadas por el Gobierno de la Capital en el sector, entre ellas trabajos de alumbrado, seguridad y recuperación de áreas verdes y espacios públicos.

Durante el inicio de los trabajos, el Alcalde Enrique Galindo refrendó el compromiso de mantener un Gobierno cercano a la ciudadanía y de atender las necesidades de las distintas zonas de la ciudad. Señaló que las obras que actualmente se realizan permiten avanzar en la recuperación de vialidades y espacios públicos que durante años habían requerido intervención.

Galindo Ceballos afirmó que regresará en tres meses para inaugurar la obra y supervisar los resultados de los trabajos, además de continuar con la atención de las peticiones planteadas por habitantes de la zona. Subrayó que el Gobierno de la Capital mantiene presencia permanente en las calles y contacto directo con la ciudadanía.

La rehabilitación de la Calle Amatista contempla una superficie superior a los 8 mil metros cuadrados. Como parte de los trabajos, se revisarán las tuberías de agua potable y drenaje y, en los puntos donde sea necesario, se sustituirán aquellas que presenten deterioro debido a su antigüedad.

La intervención incluye también la instalación de nuevo alumbrado público, señalética y rampas para personas con discapacidad, con el propósito de mejorar integralmente las condiciones de la vialidad y ofrecer un entorno más seguro, accesible y funcional para peatones y automovilistas.