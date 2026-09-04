Da mantenimiento Dirección Municipal de Agua a fosas sépticas en distintos puntos de la Capital

Atiende solicitudes de habitantes de Mesa de Conejos y de la colonia Tierra Blanca

Equipo y personal especializado realizan esta labor de limpieza preventiva en esta infraestructura

La Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento del Gobierno Capitalino redobla sus acciones preventivas, sobre todo, en el área no delegacional con el único propósito de atender las peticiones de habitantes de esta zona de San Luis Potosí.

Y para dar cumplimiento al compromiso asumido por el Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, en la comunidad de Mesa de Conejos se llevó el programa denominado «Limpieza y mantenimiento de fosas sépticas».

Estas mismas intervenciones se acercaron a habitantes que viven en La Campana de la colonia Tierra Blanca, donde unidades especializadas y personal de la citada dirección municipal realizan las labores correspondientes.

Asimismo, se explicó a las personas beneficiadas con estas acciones que la limpieza y el mantenimiento adecuado de este tipo de infraestructura son importantes para evitar malos olores, pero sobre todo, desbordamientos y prevenir la contaminación del agua.

Para concluir, la Dirección Municipal de Agua, Alcantarillado y Saneamiento reafirmó la importancia de estas labores meramente preventivas en localidades, pero igualmente en colonias donde es necesario el mantenimiento constante de las fosas sépticas.