México solicita a EE.UU. la detención urgente de la esposa de García Luna

El Gobierno de México solicitó a las autoridades de Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Dicha medida responde a una orden de aprehensión por su presunta implicación en delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer esta información mediante el oficio UDT-06395/2026 en respuesta a una solicitud de transparencia cursada por el diario Milenio. La dependencia precisó que la petición fue tramitada a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) y que actualmente “se encuentra en estudio por parte de las autoridades competentes estadounidenses”.

El requerimiento se realizó al amparo del artículo 11 del Tratado de Extradición celebrado entre México y Estados Unidos, mecanismo legal que prevé la aprehensión de carácter urgente de un individuo previo a la entrega formal del expediente de extradición definitivo. Bajo este mismo spuesto, el Gobierno de EE.UU. solicitó en mayo pasado la detención de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

La acción de la FGR deriva de un mandato judicial librado en 2023. El 19 de julio de ese año, el órgano autónomo anunció la emisión de órdenes de captura contra Pereyra Gálvez y diversos familiares de García Luna por los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las investigaciones, la esposa de García Luna habría tenido un rol clave en un esquema delictivo integrado por más de 50 personas, orientado a la adjudicación irregular de contratos para el equipamiento del sistema penitenciario federal.

La FGR estima que el quebranto económico ocasionado al erario público asciende a más de cinco mil millones de pesos.

Con información de Milenio