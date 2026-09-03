BIENVENIDA PRESIDENTA

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

En medio de una indiscutible polarización nacional, impulsada por la ultraderecha mexicana y los adversarios políticos a la Cuarta Transformación, este viernes, si no se presenta nada extraordinario estará en San Luis Potosí la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de su II Informe de Gobierno.

Sea usted bienvenida a lo que antes fue la tierra de las tunas Cardonas, las mejores, sin duda alguna. Dije tunas, de esas que se transportaban en carretas estiradas por bueyes en los años 60 y que el ciento costaba cinco centavos. Hoy son un lujo, pues un vasito o un plato de 10 piezas se lo clavan en 50 0 60 pesos, dependiendo.

Pero bueno, lo importante es que viene a visitarnos, aunque sea de pasadita. Lo que ha logrado en solo dos años es incuestionable. Para la derecha mexicana, siempre habrá prietitos en el arroz; aunque ya sabemos cómo se las gastan; principalmente figuras como Alejandro Moreno Cárdenas, Moreira, Lily Tellez y el Senador Riki Riquín Canallín.

Lo importante es que llega usted a su II Informe con un margen de aprobación ciudadana inédito, no cualquiera lo logra, sobre todo si consideramos la presencia de una oposición virulenta, sin argumentos válidos y con un discurso que parece más un llanto de protección, sobrevivencia y desesperación. Usted va bien, y es el camino a seguir.

En el contexto aldeano, se encontrará rostros que esperan de usted una señal para el 2027 y seguramente que se quedarán con las ganas. Tal vez el mejor atractivo para usted es que el presidente municipal actual, emanado de las filas priistas y arropado por el PAN, es que si lo invitan a la fiesta o al juego de la sucesión, le entraría por MORENA, el ya lo dijo.

La sola posibilidad de que se convierta en el abanderado de MORENA, estaría enviando una señal muy clara a esa ultraderecha que aquí, en todo México y en el extranjero son sus principales enemigos. Es más, ya el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, en su condición de líder moral del PVEM dijo que sería interesante enfrentarse a un rival de ese tamaño y peso político específico.

Usted y la dirigencia de MORENA estarían matando dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, le arrancaría al PRI y al PAN toda posibilidad de competencia real y, por el otro, con una postulación así, podría usted lograr que se cumplan sus designios en aquella famosa Reforma Electoral que propuso y que le fue rechazada por sus aliados.

Aquí en San Luis Potosí, mucho se comenta que un voto por el PVEM sería un voto en contra de usted. Además, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, tiene razón cuando señala que Enrique Galindo Ceballos estaría representando a la clase media y alta. Si esto es real, pues se estaría adjudicando a su cuenta presidencial un porcentaje de electores importantes de la capital y sus regiones.

Es insoslayable que usted sepa, que al alcalde de la capital, señaló en términos coloquiales que con el PVEM no jugaría ni a las canicas. Al verde lo observa como opositor y en el ring de la contienda. Si usted está en contra de que familiares de gobernantes participen en las elecciones del 2027, que mejor oportunidad que esta. Enrique Galindo no solo tiene simpatizantes priistas y panistas, sino a toda una base social.

Si en lo local, los propuestos de MORENA estatal fueron originalmente los que se registraron, todo mundo sabe que ninguno de ellos es verdaderamente competitivo para enfrentar la furia del PVEM. En usted, señora presidenta, y por supuesto en la dirigencia nacional de MORENA, estará la mejor decisión.

Esperemos no se equivoquen y no manden al ruedo a una comparsa o a alguien que solo será testimonial como sucedió en 2021 por obra y gracia de Mario Delgado. Yo no sé si le vaya usted hacer el favor a los potosinos, pero por el amor de Dios, no se equivoquen y que se venga una competencia real, de altura y sin guerras de lodo como ya estamos viendo. Sea usted bienvenida Presidenta. Hasta pronto.