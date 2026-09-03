REFUERZA SERVICIOS MUNICIPALES ACCIONES PREVENTIVAS ANTE PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN SOLEDAD

• Cuadrillas municipales realizan recorridos y trabajos preventivos en puntos estratégicos para favorecer el desalojo del agua y reducir afectaciones a las familias.

• Ayuntamiento llama a la ciudadanía a evitar tirar basura en las calles, especialmente PET y envolturas, para prevenir taponamientos en las rejillas.

La Dirección de Servicios Municipales de Soledad de Graciano Sánchez mantiene un operativo preventivo ante el pronóstico de lluvias para el resto de la semana, con limpieza y sondeo de rejillas en puntos identificados como susceptibles a encharcamientos, estas acciones han permitido reducir aproximadamente en un 60 por ciento el riesgo de afectaciones, como parte de las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para fortalecer servicios que protejan a las familias y mantener un Gobierno cercano que escucha y atiende.

El director de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa Quintero, explicó que las cuadrillas realizan trabajos preventivos antes y después de las precipitaciones, además de recorridos y censos en zonas donde se presentan acumulaciones de agua; entre los puntos atendidos se encuentran avenida Ponciano Arriaga, Marquina esquina con Munguía, Vizcaya, calle Santander, en el fraccionamiento San Lorenzo, y avenida de Los Valles, en la zona Oriente.

“Ya la labor institucional se lleva a cabo, tenemos un 60 por ciento de reducción del riesgo y el complemento que necesitamos es que la ciudadanía nos siga apoyando con ese 40 por ciento que nos falta, la basura es uno de los principales factores que nos genera problemas en las rejillas”, señaló; por ello, llamó a las familias a barrer el frente de sus viviendas y evitar arrojar residuos a la vía pública, principalmente botellas de PET y envolturas.

Finalmente expresó que los efectos de estas labores preventivas se reflejaron favorablemente durante las precipitaciones registradas esta semana, permitiendo una disminución considerable en los tiempos de escurrimiento y anegación en diversos puntos del municipio. La Dirección de Servicios Municipales mantendrá recorridos vespertinos permanentes para anticipar afectaciones y brindar atención oportuna en zonas prioritarias, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de trabajar con acciones que transforman el bienestar de las familias soledenses.