“¿Qué se lleva uno al final? Su reputación”: Sheinbaum niega tener listos sus testamentos personal y político

La presidenta Claudia Sheinbaum negó este jueves tener preparados sus testamentos personal y político en el marco del arranque del mes para hacer este trámite a nivel nacional.

En su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria también ofreció detalles sobre sus propiedades e ingresos por la publicación de su libro.

«Testamento político no, no tengo preparado, pienso que ya saben mi pensamiento. ¿Qué se lleva uno al final? Lo que piensa la gente de uno, su reputación», dijo.

De acuerdo con lo compartido, Sheinbaum sólo tendría una propiedad: un departamento de interés social en la colonia Santa Úrsula Coapa, cerca del Estadio Azteca.

Además, indicó que ha recibido regalías por la publicación de su libro «Diario de una transición histórica», publicado por editorial Planeta.

«Realmente estoy heredando en vida a mis hijos. Ahora, las regalías del libro que obtuve también se las di a mis hijos», añadió.

Al hablar del legado que dejan las personas, la presidenta hizo referencia al expresidente Andrés Manuel López Obrador y destacó que lo más importante es «lo que piensan los hijos de su madre, los nietos y lo que piensa el pueblo de México».

«Por más que digan lo que digan que sigan hablando de él, por más que no le guste a algunos, él se quedó en el corazón del pueblo y eso no va a cambiar. Hay otros que se quedaron con otra reputación», señaló.

Con información de Latin Us