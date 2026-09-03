ACCIONES COORDINADAS DE LA GCE REFUERZAN LA SEGURIDAD EN LA REGIÓN HUASTECA

• En diferentes hechos en el municipio de Axtla de Terrazas, la GCE detuvo a dos presuntos distribuidores de enervantes.

Como resultado de las acciones de vigilancia que se despliegan en las cuatro regiones, la Guardia Civil Estatal (GCE), detuvo a dos personas en diferentes hechos en el municipio de Axtla de Terrazas, por su probable participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de estupefacientes.

En un primer hecho, registrado en la colonia Santa María, agentes de la GCE detuvieron a Osmín “N”, de 24 años, a quien le fueron aseguradas dosis de “cristal”, mientras que, en el Barrio de San Miguel, fue detenido Abraham “N”, de 31 años, con dosis de “cristal” y marihuana, quien cuenta con antecedentes registrales.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará las responsabilidades correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene labores de inteligencia, prevención y vigilancia en los 59 municipios, con el objetivo de fortalecer la tranquilidad y seguridad de las familias potosinas.