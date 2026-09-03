PREPARA AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD CUARTA EDICIÓN DE «ZUMBANDA» CON ATRACTIVOS RENOVADOS

– Esta ocasión se realizará el 18 de septiembre en la Plaza Principal y contará con un formato renovado que incluye música versátil, un DJ sorpresa y dos destacados exponentes internacionales de Zumba.

En cumplimiento a las directrices de proximidad social e integración comunitaria instruidas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE), coordina los preparativos para la ejecución de la cuarta edición del programa «Zumbanda Vol. 4», el cual se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre en la Plaza Principal del municipio.

El titular de la dependencia municipal, Juan Ferrer Torres, precisó que esta iniciativa responde directamente a la favorable recepción y solicitud de la población soledense, por lo que para esta nueva entrega se ha estructurado una propuesta artística y deportiva renovada que integrará la participación de un DJ sorpresa, ambientación con música versátil y la intervención especial de dos instructores de Zumba con reconocida trayectoria en el ámbito internacional.

Asimismo, el funcionario hizo una cordial invitación a todas las escuelas, instructores y academias de Zumba de Soledad y zona metropolitana, y ser parte de esta gran celebración deportiva y recreativa que se ha posicionado como un referente en toda la región, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de continuar impulsando actividades incluyentes y masivas.

El funcionario subrayó que el compromiso de la administración municipal es mantener un gobierno cercano hacia los requerimientos de las familias del municipio, por lo que la articulación de estos eventos busca garantizar espacios seguros que promuevan la activación física, el sano esparcimiento y la convivencia armónica entre personas de todas las edades en el corazón de Soledad.

Finalmente, destacó el impacto positivo de las ediciones anteriores, las cuales han consolidado una importante convocatoria mediante la entrega de insumos, dinámicas de integración y áreas dedicadas al cuidado infantil. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su labor orientada al fortalecimiento del tejido social y al bienestar integral de sus habitantes.