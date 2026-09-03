GOBIERNO DE SOLEDAD VISTE DE TRICOLOR EL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO

• Comenzó la decoración patria que se suma a las actividades que el Ayuntamiento prepara para reunir a las familias soledenses durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre.

Con los colores verde, blanco y rojo, así como elementos alusivos a la Independencia de México, el Palacio Municipal de Soledad de Graciano Sánchez luce una renovada imagen con motivo de las Fiestas Patrias, como parte de las acciones que fortalecen la identidad, las tradiciones y el orgullo de las familias soledenses, por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La decoración patria engalana el patio central de la Presidencia Municipal con banderines, motivos tricolores y elementos representativos de la cultura mexicana, así como la fachada del recinto que cuenta con iluminación escénica, creando un ambiente acorde con una de las celebraciones más significativas para las y los mexicanos; esta ambientación también busca acercar a las familias a las tradiciones que forman parte de la historia del país y mantenerlas presentes entre las nuevas generaciones.

El ambiente festivo se extiende a las actividades que el Gobierno Municipal prepara para septiembre, con el tradicional Grito de Independencia, que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre en la Plaza principal de Soledad, donde se espera la convivencia de cientos de familias en una celebración, una tradicional verbena popular que enaltece la gastronomía mexicana y una presentación musical, en un espacio de encuentro y cercanía con la población.

Asimismo, el Desfile de Independencia del 16 de septiembre reunirá a contingentes que recorrerán las calles del municipio para conmemorar esta fecha histórica y fortalecer entre niñas, niños, jóvenes y familias el conocimiento y respeto por los símbolos y valores nacionales. Con estas acciones, el Gobierno Municipal escucha y atiende, mantiene vivas las tradiciones y fortalece el cambio que transforma, con actividades que acercan la cultura y la historia a las familias de Soledad.