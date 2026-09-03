Interapas concluye obra sanitaria que beneficia a más de mil 300 habitantes en Progreso

En la calle Arquímedes se renovaron 260 metros de drenaje, como parte del cuarto paquete sanitario.

SLP.- INTERAPAS concluyó una de las obras de mayor alcance del cuarto paquete de rehabilitaciones sanitarias prioritarias, realizada en la colonia Progreso, al sur de la zona metropolitana, donde se renovaron 260 metros lineales de tubería de drenaje sobre la calle Arquímides, entre Camino Real a Guanajuato y avenida Salk.

Los trabajos contemplaron la colocación de tubería de 12 pulgadas de polietileno de alta densidad (PEAD), además de la renovación de 12 nuevas descargas domiciliarias y el cambio de tubería de agua potable para 3 hogares, con una inversión aproximada de 1.7 millones de pesos. La obra beneficia directamente a mil 318 habitantes y 370 hogares de la zona, además de mejorar las condiciones de la red sanitaria en un sector por el que diariamente transitan vecinos y automovilistas.

El tramo intervenido cruza dos vialidades importantes que conectan con esta parte de la ciudad, por lo que la renovación permite atender una parte importante de la infraestructura sanitaria y dar mayor continuidad al servicio de drenaje para las familias de la colonia Progreso.

Con el cuarto paquete de obras sanitarias prioritarias, INTERAPAS ha enfocado recursos en puntos donde la renovación de la infraestructura puede generar mejoras importantes para los usuarios. El organismo continuará con estos trabajos en distintos sectores de la zona metropolitana para atender las necesidades de la red sanitaria y mejorar las condiciones en las que se presta este servicio.