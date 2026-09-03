Gobierno Municipal continúa con las acciones para mejorar el Centro Histórico

Personal de la Unidad de Gestión del Centro Histórico cambió una rejilla pluvial en la calle Lanzagorta.

Para mantener el primer cuadro de la ciudad en las mejores condiciones, el Gobierno Municipal continuamente realiza trabajos en diversos puntos, tanto para ofrecer una buena imagen como para brindar seguridad a peatones y conductores de vehículos, como parte del programa Centro Histórico, Corazón de San Luis.

En este sentido, la Unidad de Gestión del Centro Histórico informó que este miércoles personal de la dependencia intervino un nuevo punto con el cambio de una rejilla pluvial en la calle Lanzagorta.

Señaló que, de acuerdo con la encomienda del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, cada día se recorren las calles del primer cuadro para detectar y corregir cualquier anomalía o desperfecto, ya que cada detalle que hace la diferencia.

Indicó que de la misma manera, la UGCH atiende reportes de la población relacionados con alumbrado, baches, fugas de agua, rejillas pluviales o tapas de registro, entre otras, para proceder a su reparación a la brevedad posible.